«Барселона» допустила 29 ударов по своим воротам в игре с «Атлетиком»

«Атлетик» за 120 минут игры нанёс по воротам «Барселоны» 29 ударов. Из них в створ пришлись только семь выстрелов. Данный результат по допущенным ударам по своим воротам стал для каталонцев худшим как минимум с сезона-2013/2014, сообщает Opta. «Барселона», в свою очередь, смогла нанести лишь семь ударов (из них четыре в створ).