Тренер «Униона» ударил по лицу футболиста «Баварии»

Тренер «Униона» ударил по лицу Лероя Сане в матче Бундеслиги, футболист «Баварии» объяснил инцидент эмоциями
Главный тренер «Униона» Ненад Белица ударил по лицу футболиста «Баварии» Лероя Сане во время матча команд в рамках 13 го тура чемпионата Германии.
Встреча прошла в среду в Мюнхене и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. На 75 й минуте игры у скамейки запасных гостей произошла потасовка, когда Белица ударил Сане, который пытался отнять у тренера мяч, чтобы быстрее ввести его в игру. По итогам эпизода тренер получил красную карточку.
— Я просто хотел быстро вернуть мяч, чтобы начать следующую атаку, а потом все пошло наперекосяк, и он ударил меня по лицу. Но я не держу зла и уже забыл об этой сцене. Насколько я знаю, он был немного эмоционален после эпизода в нашей штрафной. В любом случае, главное, что мы взяли три важных очка, — приводит слова Сане Bild.
Белица заявил, что не собирается извиняться перед Сане.
— Буду ли я извиняться? Только перед своей командой. Но не перед Сане. Он подошел ко мне, чтобы спровоцировать меня. Конечно, я отреагировал не так, как должен реагировать тренер. Мне нечего добавить, — добавил хорватский тренер.
В турнирной таблице после 18 туров «Бавария» (44 очка) уступает только «Байеру» (48), «Унион» (14) идет 15 м.
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