Тренер «Униона» ударил по лицу футболиста «Баварии»

— Я просто хотел быстро вернуть мяч, чтобы начать следующую атаку, а потом все пошло наперекосяк, и он ударил меня по лицу. Но я не держу зла и уже забыл об этой сцене. Насколько я знаю, он был немного эмоционален после эпизода в нашей штрафной. В любом случае, главное, что мы взяли три важных очка, — приводит слова Сане Bild.