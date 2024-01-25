В «Оренбурге» заявили, что не ведут переговоров с «Локомотивом» по Лукасу Вере

«Вариант с «Локомотивом» — это пока всё чьи-то домыслы. Пока нет никаких переговоров. С иностранным клубом пока тоже без конкретики, ничего не двигается. Сложно сказать, останется ли Вера в «Оренбурге». Трансферное окно открыто ещё месяц, неизвестно, что будет. Пока никаких переговоров ни с кем нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.