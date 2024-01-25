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Игрок сборной Коста-Рики отказался играть за свой клуб ради «Спартака»

Нападающий нидерландского «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде заявил о нежелании продолжать выступать за свой текущий клуб после того, как получил предложение от московского «Спартака». Об этом сообщает Tubantia.

Игрок сборной Коста-Рики отказался играть за свой клуб ради «Спартака»
© globallookpress.com

По информации источника, футболист уведомил руководство «Твенте», что больше не хочет играть за команду. В клубе пошли навстречу игроку и связались с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB), чтобы убедиться в отсутствии юридических препятствий трансферу.

Ранее «Спартак» намеревался приобрести форварда Хесуса Феррейры, выступающего за американский «Даллас». Однако в США заблокировали этот трансфер, в Высшей футбольной лиге (MLS) сослались на риски финансовых операций с российскими юридическими лицами. В KNBV заверили «Твенте», что никаких проблем при переезде Манфреда Угальде в Россию возникнуть не должно.

При этом клубы еще не достигли окончательного соглашения. По данным источника, «Спартак» готов заплатить за Угальде порядка €15 млн. Контракт Угальде с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в €5 млн.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

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