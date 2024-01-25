Игрок сборной Коста-Рики отказался играть за свой клуб ради «Спартака»

Нападающий нидерландского «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде заявил о нежелании продолжать выступать за свой текущий клуб после того, как получил предложение от московского «Спартака». Об этом сообщает Tubantia.

По информации источника, футболист уведомил руководство «Твенте», что больше не хочет играть за команду. В клубе пошли навстречу игроку и связались с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB), чтобы убедиться в отсутствии юридических препятствий трансферу.

Ранее «Спартак» намеревался приобрести форварда Хесуса Феррейры, выступающего за американский «Даллас». Однако в США заблокировали этот трансфер, в Высшей футбольной лиге (MLS) сослались на риски финансовых операций с российскими юридическими лицами. В KNBV заверили «Твенте», что никаких проблем при переезде Манфреда Угальде в Россию возникнуть не должно.

При этом клубы еще не достигли окончательного соглашения. По данным источника, «Спартак» готов заплатить за Угальде порядка €15 млн. Контракт Угальде с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в €5 млн.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.