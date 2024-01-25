«Локомотив» объявил об аренде Педриньо в «Сантос»

Напомним, 24-летний бразилец является воспитанником «Оэсте», откуда отдавался в аренду в «Айдакс» и «Атлетико Паранаэнсе», а потом был выкуплен им, однако через год вернулся обратно в «Оэсте». Затем полузащитник перебрался в «РБ Брагантино». Оттуда его отдавали в аренду в «Америку», а осенью 2022 года он перебрался в Россию. Контракт игрока с московской командой рассчитан до лета 2026 года.