Уткин прокомментировал дело Промеса о наркоторговле

«У «Спартака» тоже появились известные проблемы со скамейкой. В среду стало известно, что голландские прокуроры потребовали для Квинси Промеса 9 лет тюрьмы за участие в транспортировке наркотиков. Дело рассматривает суд Амстердама.



В общем, можно сказать, что прокуратура предложила Промесу 9-летний контракт. Я попытался углубиться в тему и выяснил, что приговор может быть оглашен уже 14 февраля.



Что здесь сказать? Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме, но перевозка наркотиков, тем более, если она будет доказана в суде – это, конечно, очень серьезное преступление.



Вы спросите, в чем же проблема со скамейкой в «Спартаке»? Пока идет суд, – а он наверняка надолго останется в памяти Квинси – теперь его вообще нельзя держать на скамейке, у него будут дурные ассоциации. Поэтому только в основной состав и только с первой до последней минуты», – сказал Уткин.