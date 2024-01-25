Три фаната «Севильи» погибли в ДТП по пути на игру с «Атлетико», матч Кубка Испании начнется с минуты молчания
Три болельщика «Севильи» погибли в дорожно транспортном пришествии во время поездки в Мадрид на матч четвертьфинала Кубка Испании по футболу с «Атлетико», сообщается на сайте севильского клуба.
Отмечается, что трагедия произошла в четверг утром возле ущелья Деспеньяперрос.
— Клуб рядом с их семьями и друзьями в эти трудные времена. Покойтесь с миром, — говорится в сообщении.
В память о фанатах футболисты «Севильи» на игре с «Атлетико» будут носить черную повязку. Кроме того, перед матчем будет объявлена минута молчания.
Встреча пройдет 25 января на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнется в 22:55 (мск).