Тикнизян отреагировал на информацию о срыве трансфера в «Зенит» мемом

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на информацию о срыве трансфера в «Зенит», опубликовав в своих соцсетях известный мем. Футболист разместил популярный ролик титров «Directed by Robert B. Weide», который используется для обозначения юмористической или ироничной концовки какой-либо истории.

© Чемпионат.com

Напомним, трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В переговорах игрок запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.

Соцсети