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Хаманн: не думаю, что «Арсенал» по-настоящему участвует в гонке за чемпионский титул

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Баварии» Дитмар Хаманн считает, что лондонскому «Арсеналу» не суждено выиграть чемпионский титул по итогам сезона-2023/2024.

«Я думаю, претендента всего два. Не вижу, чтобы «Арсенал» был в их числе. У «канониров» был шанс в прошлом сезоне, но сейчас я просто не думаю, что они по-настоящему включены в борьбу за титул. В этот раз бороться будут две команды, и я отдаю предпочтение «Ливерпулю», — приводит слова Хаманна TBR Football.

После 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль». «Красные» набрали 48 очков. Второе место занимает «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше. «Арсенал» замыкает тройку лидеров.

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