Хаманн: не думаю, что «Арсенал» по-настоящему участвует в гонке за чемпионский титул

«Я думаю, претендента всего два. Не вижу, чтобы «Арсенал» был в их числе. У «канониров» был шанс в прошлом сезоне, но сейчас я просто не думаю, что они по-настоящему включены в борьбу за титул. В этот раз бороться будут две команды, и я отдаю предпочтение «Ливерпулю», — приводит слова Хаманна TBR Football.