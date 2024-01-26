Анчелотти высказался о возможном возвращении Бензема в «Реал»

«Сообщения о возвращении Карима Бензема в «Реал» Мадрид — это неправда. Это лживые новости. Я не говорил с клубом о Кариме Бензема и его возможном возвращении», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).