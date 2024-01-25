«Спартак» согласовал сумму трансфера Угальде

Московский «Спартак» смог согласовать с «Твенте» сумму трансфера нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде, игрок в ближайшее время вылетит в Россию для завершения перехода. Об этом сообщает Twente Insite.

По информации источника, после того, как нападающий уже договорился со своим новым клубом, соглашение о трансфере также достигли «Твенте» и «Спартак». Сообщается, что красно-белые заплатят фиксированную компенсацию в размере € 13 млн. С учетом возможных бонусов эта сумма может вырасти до € 15 млн.