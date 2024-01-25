РФС будет обучать студентов футболу

В России будет увеличено число студентов, занимающихся футболом, заявила глава департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова, сообщает Sport24.

По её словам, в планах Российского футбольного союза довести число студентов, играющих в футбол до 370 тысяч.

Мащикова рассказала, что для этого будут переданы на кафедры физвоспитания вузов электронные учебники по организации футбольных уроков и тренировок.

«Также в течение 2024 года проведем несколько промо-фестивалей под условным названием «Лига универов». В студенческой среде есть большой нереализованный запрос на соревнования в упрощенном формате», — добавила представитель РФС.