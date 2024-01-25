«Спартак» опубликовал расписание матчей на сборах в ОАЭ

В рамках этого сбора первый матч «Спартак» проведёт с московским «Торпедо» 2 февраля (точное время начала встречи пока неизвестно). В следующей игре красно-белые встретятся с «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ 7 февраля в 19:30 по московскому времени. Далее «Спартак» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли» также на Зимнем кубке РПЛ 9 февраля в 18:30 по московскому времени. В последнем матче Кубка «Спартак» встретится с «Кайратом» 14 февраля в 19:30 по московскому времени.