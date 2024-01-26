Стало известно, при каких условиях «Зенит» готов отпустить Кассьерру в «Севилью»

Санкт-петербургский «Зенит может отпустить колумбийского форварда Матео Кассьерру в «Севилью» аренду с возможностью выкупа, так как в контракте игрока есть пункт, согласно которому, в случае интереса со стороны европейской команды российский клуб обязан это сделать. Об этом сообщает журналист Фернандо Серрано в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, «Зенит» хочет выручить за нападающего € 9 млн.

Ранее стало известно об интересе к форварду со стороны саудовских «Аль-Иттихада» и «Аль-Шабаба».