Лерой Зане сменил агента ради подписания нового контракта с «Баварией»

Крайний нападающий «Баварии» Лерой Зане принял решение поменять агента, представляющего его интересы. Об этом сообщает Sport.de.

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По информации источника, 28-летний футболист отказался от услуг агентства LIAN Sports Group и теперь будет сотрудничать с Кристианом Шмидом, представляющего агентство 11WINS.

Подчёркивается, что Зане принял это решение, поскольку Шмид пообещал, что в ближайшие несколько месяцев сможет договориться с руководством мюнхенского клуба о пролонгации трудового соглашения футболиста.