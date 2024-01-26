«Барселона» определилась с будущим Хави

Руководство «Барселоны» приняло решение по будущему Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды. В клубе не станут увольнять специалиста в ближайшее время. Он отработает с командой как минимум до конца сезона-2023/2024. Об этом сообщает Sport.es.

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Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В минувшем сезоне он привел клуб к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны.

В текущем сезоне «Барселона» после 20 матчей Ла Лиги, набрав 44 очка, занимает третье место в турнирной таблице. На семь очков больше у занимающего второе место «Реала». Лидером чемпионата является «Жирона», набравшая 52 очка.

На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хави выиграли пять из шести матчей и вышли в плей-офф с первого места в группе. В плей-офф они сыграют с «Наполи».