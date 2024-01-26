Федерация футбола Испании выступила с заявлением на фоне судейских скандалов

«RFEF хочет продемонстрировать свою поддержку, солидарность и доверие судьям перед лицом нападок, которым они подвергаются при исполнении своей работы. Мы также решительно осуждаем кражу и распространение различных аудиозаписей переговоров VAR, поскольку это является явным нарушением защиты данных. Этот инцидент будет доведён до правоохранительных органов.



Испанские судьи являются эталоном в Европе и во всем мире. Это признают даже УЕФА и ФИФА, которые назначают наших арбитров на крупные турниры, такие как чемпионаты мира или Лига чемпионов.



Уважение к судье должно быть принципом для всех участников футбольного процесса. Судьи являются неотъемлемой частью этого вида спорта, и уважение, которого они заслуживают, является важным примером социального поведения. Без судей нет футбола!" — написано в заявлении RFEF.