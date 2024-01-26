Экс-полузащитник ЦСКА Кузнецов рассказал о договорных матчах

«Мы приехали играть с «Торпедо». Пришли к нам в отель представители, предложили нам сдать игру, это была первая лига. Но мы сказали, что бьёмся за выход в высший дивизион, отказались. Мы тогда вышли, сыграли вничью. Мы не хотели выходить играть, там вызывали главу региона, он к нам в раздевалку заходил. Тогда уже тяжёлая ситуация была в Грузии, мы решили доиграть. Мог ли кто-то из ЦСКА взять деньги? 100% ответ — нет. Те партнёры, с которыми я играл, на такое не способны», — приводит слова Кузнецова издание «РБ Спорт».