Кевин Кастаньо рассказал о переходе в «Краснодар»

«Я ничего раньше не знал о клубе, но в это время мы начали общаться с Джоном (Кордобой), и он мне рассказал, что «Краснодар» — это большой клуб в России, который всегда находится среди лучших и меня это очень обрадовало.



Мы были вместе с Джоном в сборной и тогда я получил предложение из «Краснодара», честно говоря, у меня было очень много предложений. Но когда я поговорил с Джоном и с другими футболистами, играющими в России в других командах, я принял решение приехать в Россию. Они рассказали, что это очень хорошая страна в плане жизни с семьёй, спокойная», — сказал Кастаньо в интервью пресс-службе клуба.