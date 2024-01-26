Футболист сборной Египта получил сотрясение мозга из-за сальто на тренировке

Полузащитник сборной Египта по футболу Эмам Ашур получил сотрясение мозга на тренировке перед стартом плей офф Кубка Африки. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, это произошло из-за неудачно сделанного сальто. Врачи египетской команды на месте оказали игроку необходимую помощь. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он пробудет под наблюдением врачей как минимум до 27 января.

28 января Египту предстоит сыграть в 1/8 финала Кубка Африки с Демократической Республикой Конго. Эту встречу Ашур пропустит.