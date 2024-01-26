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«Вест Хэм» объявил о переходе хавбека «Манчестер Сити» Филлипса на правах аренды

Лондонский «Вест Хэм» оформил аренду английского полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса. Хавбек будет играть за «молотобойцев» до конца нынешнего сезона.

«Вест Хэм» объявил о переходе полузащитника «Манчестер Сити» на правах аренды
© globallookpress.com

Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидса» за € 49 млн. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «горожан» всего в 10 матчах во всех турнирах, где провёл на поле 319 минут и отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

«Вест Хэм» после 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагается на шестом месте турнирной таблицы, набрав 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «молотобойцы» сыграют с «Борнмутом» на домашней арене.

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