Иран выразил протест оргкомитету Кубка Азии из-за женского выступления на матче

"Выступление этой группы с самого начала не было одобрено Федерацией футбола [Ирана] и не было утверждено министерством по делам молодежи и спорта или федерацией футбола. Сразу после выступления этого коллектива Иран направил письмо с официальным протестом в адрес оргкомитета турнира", - рассказал он.