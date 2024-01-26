Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона

"Люблю все в этом клубе и городе, люблю всех наших болельщиков, команду и весь персонал. Но я принял именно то решение, которое должен был принять. У меня заканчивается энергия. Я давно знал, что в какой-то момент придется объявить об этом. Я чувствую, что больше не могу делать эту работу снова, снова и снова", - сказал Клопп. Российская газета