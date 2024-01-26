«Зенит» сделал официальное предложение по бразильскому вингеру «Галатасарая»

Российский «Зенит» отправил официальное предложение «Галатасараю» по трансферу бразильского полузащитника Тете, однако оно было отклонено, так как не удовлетворило финансовые запросы турецкого клуба. Об этом сообщает журналист Майкл Ринкон в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, руководство стамбульского клуба хочет получить за игрока € 10 млн.

Бразилец Тете является воспитанником «Гремио», откуда перешёл в украинский «Шахтёр» зимой 2019 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, за него заплатили € 15 млн. После трёх лет выступления в клубе весной 2022 года он был арендован французским «Лионом», а затем отправился в аренду в английский «Лестер». Летом 2023 года в качестве свободного агента присоединился к «Галатасараю».