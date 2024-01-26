Клопп высказался о своем будущем

«Я знаю, что не буду заниматься этим всю свою жизнь. Мне нужно найти другие смыслы в жизни, и именно этим я планирую заняться. Если вы меня спросите, буду ли я ещё работать тренером, прямо сейчас я бы сказал «нет». Но я не знаю, что будет дальше. Что я знаю точно, так это что я никогда в жизни не буду работать в другом английском клубе. Это сто процентов. Невозможно. Я очень люблю этот клуб, уважение к людям – всё это настолько велико, что даже на секунду я не могу допустить мысль о работе в другой команде в Англии. «Ливерпуль» – часть моей жизни, моей семьи.