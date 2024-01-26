Футболист Кривцов рассказал, сколько ему нужно денег на жизнь ежемесячно

«Реально ли я жил на 12500 рублей в месяц? Ну да. Хватало ли? Так а что мне? Я жил, пять тысяч отдавал за комнату, остальное на еду там и всё. Сколько мне было лет? 16-17, наверное. Я не тратил ни на кого, на бутсы накопить надо было.



Как выглядел мой рацион? Да ничего, обычно. Было питание. Если тренировка утром – командным обед. Вечером ты себе заказываешь что-нибудь.



Сколько мне нужно для жизни сейчас? Не знаю, пока на всё хватает. Если с ипотекой, то 500 тысяч достаточно. Если без, то 300», — сказал Кривцов в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».