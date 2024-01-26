Два клуба были против переноса 21-го тура РПЛ на конец апреля

«Зенит» и «Спартак» были против переноса 21-го тура РПЛ на конец апреля, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

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По информации источника, петербургский клуб предлагал сыграть матчи этого тура 6–7 марта. Сообщается, что этот вариант никто не поддержал.

Московский клуб предлагал провести 21-й тур по расписанию, но перенести на конец марта игры с повышенным вниманием, в частности, встречу красно-белых с ЦСКА. Такой вариант поддержал только «Зенит».

Сегодня, 26 января, общее собрание клубов РПЛ проголосовало за перенос матчей 21-го тура в связи с проведением выборов президента России. Матчи 21-го тура были запланированы на 16-17 марта. Выборы президента России пройдут 15-17 марта. Новые даты 21-го тура РПЛ — 23-25 апреля.