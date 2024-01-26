Игрок «Зенита» поделился мнением о бразильских новичках команды

«Это классные игроки, которые очень здорово проявили себя в Бразилии, а сейчас приехали, чтобы помочь «Зениту» выполнить все задачи. Будем надеяться, что весной с их помощью мы сможем достичь поставленных целей и в мае отпраздновать чемпионство», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».