Леброн Джеймс отреагировал на уход Клоппа из «Ливерпуля»

«Спасибо тебе за всё и даже больше. Ты один из лучших тренеров, и ты никогда не будешь забыт, а что более важно, ты никогда не будешь один. «Красные» будут скучать по тебе», – написал Леброн Джеймс в социальной сети X (ранее Twitter).