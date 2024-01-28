«Гавр» сыграл вничью с «Лорьяном», Кузяева заменили во втором тайме

«Гавр» сыграл вничью с «Лорьяном» в выездном матче 19 го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев голы забили Имран Луза, Айман Кари и Мохамел Бамба, у «Гавра» отличились Эммануэль Сабби (с пенальти) и Андре Айю, оформивший дубль. Российский полузащитник гостей Далер Кузяев попал в стартовый состав и был заменен на 70 й минуте.
В других матчах дня «Клермон» сыграл вничью «Страсбуром» (1:1), «Монпелье» — с «Лиллем» (0:0), «Реймс» — с «Нантом» (0:0).
«Гавр» занимает 11 е место в таблице Лиги 1, набрав 23 очка, лидирует «Пари Сен Жермен» (43 очка).
ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. 19-Й ТУР
«Лорьян» (Лорьян) — «Гавр» (Гавр) — 3:3 (1:1)
Голы: Луза, 33. Кари, 51. Бамба, 90. — Сабби, 14 (с пенальти). Айю, 85, 90.