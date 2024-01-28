«Гавр» сыграл вничью с «Лорьяном», Кузяева заменили во втором тайме

Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев голы забили Имран Луза, Айман Кари и Мохамел Бамба, у «Гавра» отличились Эммануэль Сабби (с пенальти) и Андре Айю, оформивший дубль. Российский полузащитник гостей Далер Кузяев попал в стартовый состав и был заменен на 70 й минуте.