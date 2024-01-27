«Зенит» представил игровую форму в цветах блокадной ленты

- Символом торжества жизни над смертью стала оливково зеленая лента, с 1943 года являвшаяся частью медали «За оборону Ленинграда» — главной награды героев, внесших свой вклад в освобождение города от блокады. Именно Ленточка Ленинградской Победы вдохновила на создание уникального комплекта формы «Зенита», за основу которого взяты ее цвета: оливковый символизирует победу, зеленый — жизнь. 2024 й — юбилейный и для клуба: 27 августа сине бело голубые отметят 80 лет со дня завоевания Кубка СССР по футболу, ставшего первым трофеем в истории «Зенита». Ленинградцы называли этот трофей Блокадным кубком, — говорится в сообщении.