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Футбольный «Зенит» представил комплект игровой формы, выполненный в цветах блокадной ленты

«Зенит» показал комплект игровой формы, посвященный годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда, сообщила пресс служба футбольного клуба.

«Зенит» представил игровую форму в цветах блокадной ленты
© Матч ТВ

27 января отмечается восьмидесятилетие со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Форма выполнена в оливково зеленом цвете, на ней отсутствуют логотипы спонсоров клуба, а на груди расположена надпись «Город герой Ленинград».

В данном комплекте команда Сергея Семака проведет товарищеский матч с «Уралом» в рамках Winline Зимней серии игр в субботу, 27 января.

- Символом торжества жизни над смертью стала оливково зеленая лента, с 1943 года являвшаяся частью медали «За оборону Ленинграда» — главной награды героев, внесших свой вклад в освобождение города от блокады. Именно Ленточка Ленинградской Победы вдохновила на создание уникального комплекта формы «Зенита», за основу которого взяты ее цвета: оливковый символизирует победу, зеленый — жизнь. 2024 й — юбилейный и для клуба: 27 августа сине бело голубые отметят 80 лет со дня завоевания Кубка СССР по футболу, ставшего первым трофеем в истории «Зенита». Ленинградцы называли этот трофей Блокадным кубком, — говорится в сообщении.

Также память погибших во время блокады Ленинграда почтил хоккейный клуб СКА. Пресс служба петербуржцев выложила видеоролик «Мы помним. Мы — Ленинград» с участием игроков команды Арсением Грицюком, Артемом Сергеевым, Василием Глотовым, Никитой Серебряковым, Павлом Дедуновым, Маратом Хайруллиным, Александром Никишиным и тренером Романом Ротенбергом, которые прочитали стихи о блокадных временах.

Футбол
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