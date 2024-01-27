«Зенит» представил игровую форму в цветах блокадной ленты

Футбольный «Зенит» представил комплект игровой формы, выполненный в цветах блокадной ленты
«Зенит» показал комплект игровой формы, посвященный годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда, сообщила пресс служба футбольного клуба.
27 января отмечается восьмидесятилетие со дня полного снятия блокады Ленинграда.
Форма выполнена в оливково зеленом цвете, на ней отсутствуют логотипы спонсоров клуба, а на груди расположена надпись «Город герой Ленинград».
В данном комплекте команда Сергея Семака проведет товарищеский матч с «Уралом» в рамках Winline Зимней серии игр в субботу, 27 января.
- Символом торжества жизни над смертью стала оливково зеленая лента, с 1943 года являвшаяся частью медали «За оборону Ленинграда» — главной награды героев, внесших свой вклад в освобождение города от блокады. Именно Ленточка Ленинградской Победы вдохновила на создание уникального комплекта формы «Зенита», за основу которого взяты ее цвета: оливковый символизирует победу, зеленый — жизнь. 2024 й — юбилейный и для клуба: 27 августа сине бело голубые отметят 80 лет со дня завоевания Кубка СССР по футболу, ставшего первым трофеем в истории «Зенита». Ленинградцы называли этот трофей Блокадным кубком, — говорится в сообщении.
Также память погибших во время блокады Ленинграда почтил хоккейный клуб СКА. Пресс служба петербуржцев выложила видеоролик «Мы помним. Мы — Ленинград» с участием игроков команды Арсением Грицюком, Артемом Сергеевым, Василием Глотовым, Никитой Серебряковым, Павлом Дедуновым, Маратом Хайруллиным, Александром Никишиным и тренером Романом Ротенбергом, которые прочитали стихи о блокадных временах.