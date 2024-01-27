Фанаты Тейлор Свифт помогли собрать $ 260 тыс. фонду футболиста, помогающему кошкам

Не зря Тейлор Свифт называют одной из самых добрых и милых певиц, ведь даже её фан-база из раза в раз отличается неожиданными, но трогательными поступками. В этот раз поклонники Тейлор помогли благотворительной организации игрока в американский футбол Тайлера Басса собрать более $ 260 тыс. (более 2,3 млн рублей).

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Ежегодно фонд «Десять жизней» спасает жизни около трёх тысяч бездомных или брошенных кошек, занимаясь их лечением и поиском дома. Свифт и её поклонники решили поддержать организацию Басса после того, как спортсмен пропустил мяч во время игры с «Канзас-Сити Чифс». Из-за этого раздосадованные болельщики его команды «Биллс» стали посылать угрозы в адрес спортсмена.