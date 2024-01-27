«Локомотив» подпишет защитника Ньямси за € 3,5 млн

Московский «Локомотив» согласовал со «Страсбургом» трансфер защитника Жерзино Ньямси. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника сумма сделки составит € 3,5 млн без учёта бонусов. Срок контракта защитника с «Локомотивом» будет рассчитан на 3,5 года. Отмечается, что футболист уже получил российскую визу и вскоре должен вылететь на медосмотр.