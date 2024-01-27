Месси подписал футболку болельщику за рулем в пробке

Аргентинский нападающий Лионель Месси успел дать автограф болельщику, находясь за рулем своего автомобиля.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и лучший футболист 2023 года по версии ФИФА аргентинец Лионель Месси после перехода в "Интер Майами" находится под пристальным вниманием болельщиков.

Один из них обнаружил легенду футбола, стоящего в пробке. Мужчина не растерялся и попросил у игрока автограф. Получив согласие, он из своего автомобиля бросил аргентинцу футболку национальной сборной этой страны и маркер. Месси расписался и вернул их хозяину.

После этого он уехал по своим делам, а счастливый обладатель автографа счастливый также продолжил движение.