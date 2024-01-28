Рашфорд из-за болезни не сыграет в Кубке Англии, ранее он был в ночном клубе

« Маркус Рэшфорд недостаточно здоров, чтобы попасть в заявку на матч с «Ньюпортом». Он остался в Каррингтоне, где продолжает восстанавливаться и тренироваться», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, ранее форвард «дьяволов» был в ночном клубе за несколько часов до того, как сообщил, что слишком болен, чтобы тренироваться в пятницу утром. Клубу сообщили, что Рашфорд отправился в Белфаст в среду вечером, но было подтверждено, что он также ходил в клуб следующим вечером.