Гол Миранчука помог «Аталанте» уверенно обыграть «Удинезе»

Сегодня, 27 января, состоялся матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу — 2:0.

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На 34-й минуте российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук открыл счёт в матче, пробив в одно касание после прострела Шарля Де Кетеларе с левого фланга. Второй мяч хозяев, забитый на 45+1-й минуте, в активе нападающего Джанлуки Скамакки.

28-летний Миранчук, ставший автором первого гола в матче, был заменён на 88-й минуте.