Футболисты "Зенита" обыграли "Урал" в товарищеском матче

Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 обыграли екатеринбургский "Урал" в товарищеском матче. Встреча прошла в Абу-Даби.

Футболисты "Зенита" провели матч в специальной форме, посвященной 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, общее число ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн. Перед матчем футболисты команд почтили память погибших минутой молчания.