Захарян усугубил повреждение левой лодыжки

«Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад, это не новоприобретенная травма. У него она уже была, а теперь лишь усугубилась. Скоро будут делать снимки, тогда и станет ясно, сколько займет восстановление. Ему надо пройти медобследование и пройти восстановительный курс», — заявил Голубин.