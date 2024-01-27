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Юрген Клопп может возглавить «Рому» летом — Il Messagerro

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить итальянскую «Рому» летом, сообщает Il Messagerro.

Клопп может возглавить «Рому»
© Чемпионат.com

По информации источника, если римская команда при нынешнем главном тренере Даниэле Де Росси будет показывать неубедительную игру, то уже в конце сезона эта должность станет вакантной. При этом руководство «Ромы» постарается убедить Клоппа возглавить команду летом.

Ранее появилась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает о подписании Клоппа. В связи с этим каталонцы могут сделать предложение немецкому специалисту.

Напомним, 26 января, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев.

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