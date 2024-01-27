Клопп может возглавить «Рому»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить итальянскую «Рому» летом, сообщает Il Messagerro.

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По информации источника, если римская команда при нынешнем главном тренере Даниэле Де Росси будет показывать неубедительную игру, то уже в конце сезона эта должность станет вакантной. При этом руководство «Ромы» постарается убедить Клоппа возглавить команду летом.

Ранее появилась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает о подписании Клоппа. В связи с этим каталонцы могут сделать предложение немецкому специалисту.