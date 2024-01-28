«Барселона» стала самой пропускающей командой в начале 2024 года топ-5 чемпионатов

Каталонская «Барселона» пропустила пять мячей от «Вильярреала» и возглавила список команд, которые пропустили больше всех среди всех коллективов главных пяти чемпионатов Европы, включая внутренние турниры. Об этом сообщает Transfermarkt.

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По информации источника, у «Барселоны» 15 пропущенных мячей в шести играх Ла Лиги и Кубка Испании в январе, что на два больше, чем у «Севильи» (шесть матчей), а также итальянского «Фрозиноне» (пять матчей), у которых на данный момент по 13 пропущенных голов.

Отметим, что «Барселона» пропустила четыре мяча в Суперкубке Испании («Осасуна» и «Реал Мадрид»).

Напомним, ранее «Барселона» потерпела поражение в матче 21 тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (5:3). После чего Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона.

После результата этого матча «Барселона» осталась на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 21 матч. «Вильярреал» же находится на 14-й строчке, заработав 23 очка за 22 игры. Лидирует мадридский «Реал», набравший 54 очка за 21 встречу.