Сразу три топовых лидера «Ливерпуля» могут покинуть клуб после ухода Клоппа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил о своём уходе из английского клуба после окончания нынешнего сезона. Вслед за немцем состав «мерсисайдцев» могут покинуть сразу трое топовых футболистов, сообщает talkSPORT.

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По сведениям источника, речь идёт о защитниках Вирджиле ван Дейке и Тренте Александере-Арнольде, а также о нападающем Мохамеде Салахе. Контракты игроков истекают в 2025 году. Источник сообщает, что все трое могут отказаться продлевать контракт и в любое время покинуть клуб после ухода немецкого тренера.