Хави объяснил игрокам «Барселоны» решение уйти из клуба

«Мне очень жаль, что вы, ребята, узнали об этом таким образом, но это то, что было со мной в течение долгого времени, и я не мог больше ждать. Я искренне верю, что это решение является лучшим для всех: для меня, потому что я избавлюсь от лишнего давления, а также для вас, поскольку вы также сможете играть без настолько большого давления.



Я убеждён, что мы можем громко хлопнуть дверью и сделать всё возможное для того, чтобы победить и удивить тех, кто уже похоронил нас», — приводит слова Хави AS.