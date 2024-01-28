Игроки «Барселоны» спросили у Хави, что они могут сделать, чтобы он остался в клубе

Несколько игроков «Барселоны» после командной встречи, которая состоялась сегодня, 28 января, в частном порядке подошли к главному тренеру сине-гранатовых Хави с целью поинтересоваться, что они могут сделать для того, чтобы он поменял своё решение об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Виктор Наварро в соцсети Х (ранее Twitter).