Определились некоторые пары 1/8 финала Кубка Англии

Стали известны практически все пары 1/8 финала Кубка Англии. Действующий обладатель трофея, «Манчестер Сити», на выезде сыграет с «Лутоном», «Борнмут» сразится с «Лестером», а «Блэкберн» примет на домашней арене «Ньюкасл».

Матчи 1/8 финала состоятся на неделе, начинающейся с 28 февраля. Команды, которые уже сыграли на стадии 1/16 финала вничью («Челси» и «Астон Вилла», Шеффилд Уэнсдей» и «Ковентри Сити, «Бристоль Сити» и «Ноттингем Форест», «Лидс Юнайтед» и «Плимут Аргайл», «Уотфорд» и «Саутгемптон») позднее проведут повторные матчи и выявят победителя.