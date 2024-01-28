Серхи Роберто попросил Хави пересмотреть решение об уходе из «Барселоны»
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто не желает, чтобы главный тренер каталонцев Хави покидал свой пост по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Cadena Ser.
По информации источника, 31-летний футболист на сегодняшней утренней предтренировочной встрече попросил испанского специалиста остаться в «Барселоне». О положительном ответе Хави своему подопечному не говорится.
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Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост в конце сезона. Специалист возглавляет клуб с 6 ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).
В текущем сезоне Роберто провёл за «Барселону» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2024 гоа.