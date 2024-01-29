Растолстевший футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар появился на публике в одном из ночных клубов.

Бразилец перешёл в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» в авгуcте 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 90 млн. Однако уже в октябре 2023-го Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск, после чего был прооперирован и поэтому не сможет играть до конца сезона. В связи с этим физическая активность игрока снизилась.