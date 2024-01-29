Артета покинет «Арсенал» в конце сезона

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета несколько дней назад предупредил свое окружение, что он рассматривает возможность завершения своего пребывания в стане канониров по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, у Артеты контракт с «канонирами» до 2025 года, но прошедшие годы и напряженность, пережитая в последние сезоны, похоже, также сказались на тренере. Хорошие отношения, которые у него сложились с владельцами лондонского клуба, позволят ему договориться о возможном уходе по обоюдному согласию после окончания сезона. Микель уже сообщил об этом своему окружению, но на данный момент тренер планирует ещё посмотреть, как будет развиваться финальный отрезок нынешнего сезона в исполнении «Арсенала».

Напомним, ранее об уходе в конце сезона сообщали главный тренер «Барселоны» Хави и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Под руководством Артеты «Арсенал» завоевал три трофея — Кубок Англии (2019-2020), а также два Суперкубка Англии (2020 и 2023). Также канониры под руководством испанца стали серебряными призёрами АПЛ в прошлом сезоне.