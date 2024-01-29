«Факел» объявил о переходе 19-летнего полузащитника Багателии

Ранее Лука выступал за ставропольское «Динамо», в составе которого в минувшем сезоне российский футболист провёл 18 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Багателии 19 лет, он выступает на позиции левого и правого вингера.