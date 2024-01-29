«Ростов» близок к покупке защитника сборной Египта Эяда Эль-Аскалани
«Ростов» намерен приобрести защитника египетской команды «Исмаили» и национальной команды Египта Эяда Эль-Аскалани, сообщает Sport24.
По информации источника, сумма сделки составит около 400 тыс долларов. К команде Валерия Карпина защитник присоединится уже сегодня на тренировочном сборе в ОАЭ.
Эяд Эль-Аскалан выступает за «Исмаили» с 21 июля 2023 года. Контракт защитника с египетским клубом истекает в июне 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 25 тыс евро.
В нынешнем чемпионате Египта он провел 9 матчей (767 минут) и сделал 1 ассист.
В сборной Египта до 20 лет он четырежды становился победителем кубка Африки.