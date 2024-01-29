Тренер «Краснодара» попросил проверить на допинг своего игрока

«Вот недавно была такая шутка, перед последней игрой с ЦСКА. У нас была разминка в день игры на базе рано утром. Я был очень активным, выспался. И Ивич позвал доктора, сказал, чтобы у меня взяли кровь и проверили, нет ли там ничего запрещенного. Что нашли? Вообще не брали», — сказал Кривцов.